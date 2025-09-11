Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 14:49

«Это не мое»: Познер озвучил главную претензию к интервью Пугачевой

Журналист Познер: интервью с Пугачевой вышло слишком длинным

Владимир Познер Владимир Познер Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Интервью певицы Аллы Пугачевой, которое она дала журналистке Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), вышло слишком длинным, заявил NEWS.ru телеведущий Владимир Познер. По его словам, настолько длительная беседа не вписывается в формат.

Мне сказали, что недавно вышедшее интервью с Пугачевой очень длинное, оно длится около трех часов. Что для меня уже не интервью. Это что-то совсем другое. Стало довольно модно проводить интервью по 2–2,5 часа. Я этого совершенно не понимаю. В общем, это не мое, — сказал Познер.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) могут подпасть под статью из-за своих высказываний. По его словам, исполнительница рискует вслед за супругом получить статус иностранного агента.

До этого Пугачева призналась, что приняла решение покинуть Россию после того, как Минюст РФ признал Галкина иноагентом. По ее словам, из-за этого их дети подверглись «троллингу» в школе.

Алла Пугачева
журналисты
Владимир Познер
знаменитости
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Яна Стойкова
Я. Стойкова
