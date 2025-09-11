Илья Авербух: «Нужно учиться принимать любые результаты»

Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф-постановщик, основатель и продюсер собственного ледового шоу, лектор Российского общества «Знание» Илья Авербух стал одним из главных спикеров кадровой программы «Капитаны культуры» в Академии «Меганом» (проект «Таврида.АРТ»), направленной на формирование профессионального и личностного развития руководителей среднего звена в сфере культуры. Он встретился с участниками и рассказал им о становлении своей спортивной карьеры, об управлении творческой командой, о новых проектах, дисциплине, а также о будущем фигурного катания в России.

О мотивации и судьбоносных встречах

— На фигурное катание меня отвела моя мама. Она была абсолютным фанатом этого вида спорта, при этом сама не имела к нему никакого отношения. Я был обычным мальчишкой, который не любил фигурное катание и очень ленился. Меня отовсюду выгоняли, и в какой-то момент мама решила тренировать меня самостоятельно. Конечно, сама она бы ни за что не справилась. Потому что человек, который видел Ирину Роднину только в черно-белом телевизоре и знает всего три замечания — «держи спину», «тяни ноги» и «сильней толкайся», — вряд ли сможет воспитать чемпиона.

Но сейчас, уже став многодетным отцом, я понимаю, каким колоссальным родительским вкладом стала для нее и для меня эта вера и поддержка. Для того чтобы показать всю свою материнскую любовь, она сшила мне комбинезончик из спортивных штанов и вышила бисером на нем мои инициалы. Я жутко стеснялся и не хотел его надевать, во дворе меня дразнили из-за него осликом Иа — по первым буквам имени и фамилии, но маме было все равно. И вот Господь, видя ее желание, наверное, решил помочь и послал человека, обычного прохожего, который сказал: «А давайте я вашего мальчика помогу устроить в школу фигурного катания».

И вот так я стал тренироваться. Поначалу болтался без особых успехов. Пока однажды другая великая женщина не повлияла на мою судьбу. Это была легендарная олимпийская чемпионка Людмила Пахомова. Как-то она проходила мимо, когда я заканчивал свою тренировку, подозвала меня к себе и сказала: «Тебе обязательно надо идти в танцы, это твоя жизнь». И ушла. Эта встреча продлилась не более 15 секунд, но изменила всю мою дальнейшую жизнь. Через два года я уже стал чемпионом мира в паре с Мариной Анисиной. Я думаю, что в жизни каждого человека есть такая встреча, которая дает вот эту точку опоры.

Илья Авербух выступает на юбилейном гала-концерте в честь 50-летия Ильи Авербуха в ВТБ Арене Фото: Александр Вильф/РИА Новости

О победах и поражениях

— Конечно, в моей спортивной карьере были победы. Но на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити мы были только вторые. Всё, точка. Тем не менее нужно учиться принимать любые результаты. Но к каждому из них необходимо приложить максимум своих усилий. Поражение тоже мотивирует. Я думаю, что мне вот это ощущение «недовыигранности» дало сильный толчок к тому, чтобы начать создавать эту большую махину ледовых проектов в нашей стране. Любая победа и любое поражение — это эмоция, и она очень быстро проходит. А потом возникает вопрос: «А что дальше?» Ни в том ни в другом случае ничего не бывает навсегда. Жизнь — это движение.

О создании ледовых проектов в России

— В 1990-е очень многие российские фигуристы и тренеры, в том числе и я, жили в США. Сейчас сложно себе это представить, но в те годы у нас в стране было очень сложно со льдом, и наши тренеры уезжали туда работать по контракту. А за ними ехали и ученики. Так тогда была устроена эта система. И когда моя карьера завершилась, я сказал всем: «Я хочу работать именно в России, создать свой проект, создать свою историю».

Многие тогда сомневались и говорили, что скоро я вернусь обратно. Но когда я вернулся домой, в Россию, у меня возникло ощущение какого-то гигантского полета. Я горел желанием работать, я видел родных людей, я слышал родной язык, мне хотелось открывать что-то новое. Тяжело поверить, но тогда на фигурное катание никто не ходил. На трибунах сидели только мамы и бабушки, которые внуков приводили. И у меня прямо был вызов: «А давай создадим эту историю, чтобы все чемпионы вернулись, чтобы ледовые шоу поехали по городам России». Были сложные времена, но мне нравилось, я был в драйве, для меня было очень важно создать эту историю.

О «Ледниковом периоде» и спектаклях на льду

— Это было большим шансом и огромной удачей. Когда мне позвонили с Первого канала, я мысленно настраивался, что буду соглашаться со всем предложенным. Я вылетел на крыльях счастья из «Останкино» и взялся за этот проект. Поставил себе задачу максимальной творческой реализации. Мне было очень важно, чтобы это шоу стало не просто трюково-развлекательным. Я стремился к тому, чтобы каждый номер становился творческим событием. И меня это дико мотивировало.

Шоу «Ледниковый период» Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

А дальше параллельно начал развивать театральное направление на льду. Я не был первым. Еще в советское время этим занимались легендарные Татьяна Тарасова и Игорь Бобрин. И спустя 20 лет я, если так можно выразиться, поднял это знамя. Я понимал, что при всей моей любви и отдаче есть номера, которые хороши только для телевизионной картинки. Без определенного света, решения, грима и многих составляющих они будут уже не так хорошо для зрителей смотреться на арене. А мне, конечно, хотелось, чтобы это все-таки было что-то фундаментальное. Так родился первый спектакль «Огни большого города», и это было абсолютное новаторство. После этого были спектакли «Кармен», «Ромео и Джульетта», «Анна Каренина».

О команде и построении личного бренда

— У нас индивидуальный вид спорта, где все равно каждый за себя, каждый за свою медаль. Нас так воспитывают. Поэтому мне было очень важно соединить всех в одну команду, особенно когда популярность шоу и фигуристов пошла вверх. Многие стали медийными лицами, им начали поступать предложения из других проектов, телеканалов. Но я понимал, что делать ставку на кого-то одного неправильно, рано или поздно зрителю это наскучит.

Поэтому в какой-то момент я убрал всех с афиш и поставил на них свое лицо, ушел в формирование личного бренда. Так появилось шоу Ильи Авербуха. Я сделаю так, что зритель не уйдет с него разочарованным. Как я это сделаю? Это моя проблема. Ты со мной или не со мной? Если ты не со мной, значит у тебя свои варианты. Если ты со мной, то играешь по моим правилам. В какой-то момент должна происходить жесткость и расстановка правил, даже со звездами и чемпионами.

О будущем российского фигурного катания

— Я бы выделил сейчас наших молодых фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника, которые скоро отправятся на отборочный турнир Олимпийских игр. Они будут принимать участие в отборе в нейтральном статусе. Дай бог, чтобы они прошли его и отправились на Олимпийские игры в Италию в следующем году. Ребята находятся в хорошей форме.

Аделия Петросян Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Что касается выступлений под нейтральным флагом, я их поддерживаю, хотя многие меня за это не одобряют. Спортсмен — это человек, который, к сожалению, не может ждать. Спортсмен через год уже не будет тем спортсменом, которым он был год назад. Я очень рад, что у ребят есть поддержка. Потому что нам надо выступать, нам надо говорить о себе! Это важно для страны. Мы знаем, что чем сложнее дорога, тем сильнее мы будем.

О вдохновении

— Я по-прежнему заставляю себя что-то придумывать и идти от обратного. Не использовать штампы. Меня вдохновляют люди, с которыми я работаю, литература, современное искусство. Ну и конечно, музыка, потому что музыка ведет тебя в любое настроение.

Об открытии школ зимних видов спорта «Наследие» в Крыму

— Крым — это особая такая точка, встреча с чем-то новым, с новой энергией. Так получилось, что решение строить здесь катки возникло как следствие коммерческого проекта в виде шоу. Около пяти лет назад мы показывали свой спектакль «Ромео и Джульетта» в Ялте. Специально для этого был построен большой ледовый шатер. Он пользовался значительной популярностью, сюда съезжались дети и взрослые со всего Крыма.

И вот в процессе этого движения у меня родилась идея сделать так, чтобы каток остался. В Ялте по ряду причин он тогда остаться не мог. Но я не отступил. И очень благодарен судьбе, что глава региона Сергей Валерьевич Аксенов откликнулся и помог воплотить эту идею в жизнь.

Илья Авербух Фото: пресс-служба «Таврида.АРТ»

Так мы открыли каток в Симферополе. На данный момент с точки зрения результатов это самый эффективный каток. Наши ребята выигрывают практически все республиканские турниры и представляют Крым на российской арене. Затем появилась школа в Уютном под Евпаторией, а следующим нашим шагом стал каток в Керчи. На сегодня по своим техническим характеристикам это лучший каток в Крыму.

Сейчас уже идет работа по открытию катка в Феодосии. Но также мы, конечно, не оставляем мечту открыть в будущем каток в Ялте. Естественно, мы все с нетерпением ждем, когда снова откроется аэропорт в Симферополе. Это даст возможность физически здесь чаще бывать, участвовать в работе школ. И, безусловно, наши детки смогут чаще выезжать на соревнования в другие регионы.

К слову, наши ребята-хоккеисты — а в наших школах занимаются не только фигурным катанием, но и хоккеем, и керлингом — показывают себя очень неплохо на таких турнирах, как «Золотая шайба». И обыгрывают в том числе и своих сверстников из Уфы, из Сочи, из Казани, где хоккейные команды традиционно сильны.

