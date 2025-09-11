Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 10:29

Студент признал вину в убийстве 15-летней школьницы в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обвиняемый в убийстве 15-летней школьницы в Петербурге 18-летний студент на допросе признал свою вину, сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Он отказался давать более подробные показания.

По данным издания, студент сослался на ст. 51 Конституции России, которая позволяет не свидетельствовать против себя.

Пара познакомилась через игровую платформу «Роблокс», их отношения начались с общения и позже переросли в роман. Родители девушки запретили ей продолжать общение, что привело к разрыву.

Ране сообщалось, что убийца находился в состоянии острого психоза. Он заранее спланировал убийство и даже рассказал друзьям накануне о своих планах. Конкретные детали подготовки преступления не озвучиваются.

Позже стало известно, что подозреваемый в жестоком убийстве 15-летней школьницы в Санкт-Петербурге пришел в сознание после попытки суицида. Он был обнаружен правоохранителями рядом с телом погибшей девушки.

Последние часы жизни 15-летней жертвы попали на камеры видеонаблюдения. В день трагедии школьница сообщила матери, что отправится на прогулку с подругой.

убийства
Cанкт-Петербург
студенты
школьники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В РФ возбудили первое уголовное дело о незаконном использовании сим-боксов
Сочинские таможенники задержали россиянку с браслетом за 5 млн рублей
В Европе спрогнозировали, когда закончится конфликт на Украине
Названа сумма заработка Овечкина за время «рекламного» отпуска в России
Мать и годовалый ребенок выпали из окна
Вскрылась правда о «мобилизации» военблогера до скандала с деньгами для СВО
В США приспустили флаги
Нападение собаки: инструкция по выживанию и первая помощь
В Евросоюзе потребовали отставки фон дер Ляйен
Российский танк разнес грузинских лучников ВСУ в районе Орехова
Погода сегодня, 11 сентября: тепло скоро кончится, Москва утонет в ливнях?
Косметический гигант из ЕС требует от российской таможни 900 млн рублей
Ученые заметили повышенную активность Солнца
Студент признал вину в убийстве 15-летней школьницы в Петербурге
Нарколог рассказал, как в обществе изменилось отношение к алкоголю
Экономист ответил, как новичкам избежать ошибок при инвестировании
Солнечные затмения, изменившие историю: от древности до наших дней
Депутат озвучил дату индексации военных пенсий
В Петербурге провели новый масштабный рейд по поиску мигрантов
Давка учеников в российской школе попала на видео
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.