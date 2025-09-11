Студент признал вину в убийстве 15-летней школьницы в Петербурге

Обвиняемый в убийстве 15-летней школьницы в Петербурге 18-летний студент на допросе признал свою вину, сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Он отказался давать более подробные показания.

По данным издания, студент сослался на ст. 51 Конституции России, которая позволяет не свидетельствовать против себя.

Пара познакомилась через игровую платформу «Роблокс», их отношения начались с общения и позже переросли в роман. Родители девушки запретили ей продолжать общение, что привело к разрыву.

Ране сообщалось, что убийца находился в состоянии острого психоза. Он заранее спланировал убийство и даже рассказал друзьям накануне о своих планах. Конкретные детали подготовки преступления не озвучиваются.

Позже стало известно, что подозреваемый в жестоком убийстве 15-летней школьницы в Санкт-Петербурге пришел в сознание после попытки суицида. Он был обнаружен правоохранителями рядом с телом погибшей девушки.

Последние часы жизни 15-летней жертвы попали на камеры видеонаблюдения. В день трагедии школьница сообщила матери, что отправится на прогулку с подругой.