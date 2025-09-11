Стал известен портрет типичного преступника в Москве Типичными преступниками в Москве являются приезжие без дохода и не старше 49 лет

Преступления в Москве чаще всего совершают приезжие, не имеющие официального заработка и в возрасте от 30 до 49. Такой портрет типичного преступника на основании статистических данных за семь месяцев 2025 года составила столичная прокуратура. За это время в Москве поймали больше 19 тысяч злоумышленников, больше половины из которых не являются местными жителями — 11,9 тысячи человек.

Преступления совершали преимущественно лица в возрасте от 30 до 49 лет – 10,5 тысячи человек (53%). <…> Основная масса преступлений совершена лицами без постоянного источника дохода 11,4 тысячи (57,2%), — говорится в сообщении.

Также отмечается, что мужчины совершали преступления чаще, чем женщины — 80% против 20%. Основная часть преступников имела среднее образование. Вместе с тем на 20% снизилось количество криминала, совершенного в состоянии опьянения.

