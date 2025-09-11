Российские войска поразили многофункциональную радиолокационную станцию RADA израильского производства в зоне СВО, сообщили в Минобороны России. Также были нанесены удары по складам с ракетами, артиллерией и военно-техническим имуществом.

Нанесено поражение многофункциональной радиолокационной станции RADA, складам ракетно-артиллерийского вооружения и военно-технического имущества, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что вместе с тем были поражены пункты временной дислокации иностранных наемников и подразделений ВСУ в 147 районах. Атаки произвели российская авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия.

Ранее сообщалось, что российские военные освободили населенный пункт Сосновка в Днепропетровской области. Участие в операции принимали военные группировки «Восток».

До этого военный корреспондент Александр Коц рассказал, что российские войска сорвали ротацию ВСУ в Днепропетровской области и ликвидировали пункты управления БПЛА. По его сведениям, ВС РФ использовали для ударов дроны. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.