Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 12:12

Стало известно о состоянии подозреваемого в жестоком убийстве школьницы

RT: подозреваемый в убийстве школьницы в Петербурге пришел в сознание

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подозреваемый в жестоком убийстве 15-летней школьницы в Санкт-Петербурге пришел в сознание после попытки суицида, сообщил источник RT, знакомый с ситуацией. Восемнадцатилетний Максим был обнаружен правоохранителями рядом с телом погибшей девушки.

Молодой человек находится в отделении реанимации, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Отмечается, что медики пока не дали разрешения на проведение допроса в связи с его состоянием.

По факту инцидента следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и мотивы произошедшего.

Ранее источник RT в правоохранительных органах сообщал, что студент из Южно-Сахалинска мог заранее планировать убийство 15-летней школьницы в апарт-отеле Северной столицы. Конкретные детали подготовки преступления не озвучиваются, однако план у 18-летнего молодого человека мог быть.

До этого стало известно, что последние часы жизни 15-летней девочки попали на камеры видеонаблюдения. В день трагедии школьница сообщила матери, что отправится на прогулку с подругой.

Россия
Cанкт-Петербург
убийства
школьники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Большинство россиян считают себя доверчивыми людьми
Гуф оценил новость о «заказном убийстве» легенды хип-хопа 90-х
В Москве мигрант предлагал школьницам «куда-нибудь отойти на время»
Преследователь детей попал в поле зрения правоохранителей
Улицы Сухума превратились в реки после мощного ливня
Погода в Москве в среду, 10 сентября: ждать ли аномальную жару и ветра
Число самозанятых в Москве превысило 2 млн человек
Военэксперт рассказал, зачем ВС России нанесли удар по Генштабу ВСУ
В Белгородской области умер пострадавший при атаке БПЛА на автомобиль
Оппозиция в Непале пошла на решительные меры на фоне протестов
Королевская семья Британии: новости, новый образ Кейт после слухов о парике
Погромы в Непале обернулись пожаром в отеле, где могли быть россияне
«Опасения не беспочвенны»: политолог оценил угрозу БРИКС для Запада
«Оптимальный возраст»: Наталья Штурм вышла замуж за молодого альфонса
Беспорядки в Непале обернулись поджогом парламента
Стала известна программа форума БИОПРОМ-2025 в Геленджике
Посол Казахстана в России рассказал о новых договоренностях между странами
Подростки изнасиловали немую девочку в полицейском участке
Отец украинки пропустил ее похороны в США из-за одного закона
Стало известно, к чему приведет закрытие Украины воздушным щитом США
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Рекордный крестный ход в Москве 7 сентября: где проходит, сколько людей
Москва

Рекордный крестный ход в Москве 7 сентября: где проходит, сколько людей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.