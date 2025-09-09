Стало известно о состоянии подозреваемого в жестоком убийстве школьницы RT: подозреваемый в убийстве школьницы в Петербурге пришел в сознание

Подозреваемый в жестоком убийстве 15-летней школьницы в Санкт-Петербурге пришел в сознание после попытки суицида, сообщил источник RT, знакомый с ситуацией. Восемнадцатилетний Максим был обнаружен правоохранителями рядом с телом погибшей девушки.

Молодой человек находится в отделении реанимации, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Отмечается, что медики пока не дали разрешения на проведение допроса в связи с его состоянием.

По факту инцидента следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и мотивы произошедшего.

Ранее источник RT в правоохранительных органах сообщал, что студент из Южно-Сахалинска мог заранее планировать убийство 15-летней школьницы в апарт-отеле Северной столицы. Конкретные детали подготовки преступления не озвучиваются, однако план у 18-летнего молодого человека мог быть.

До этого стало известно, что последние часы жизни 15-летней девочки попали на камеры видеонаблюдения. В день трагедии школьница сообщила матери, что отправится на прогулку с подругой.