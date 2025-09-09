Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 16:36

Протестующие штурмовали тюрьму на западе Непала

India Today: протестующие штурмовали тюрьму в городе Дхангадхи на западе Непала

В Непале продолжаются протесты против коррупции и запрета социальных сетей В Непале продолжаются протесты против коррупции и запрета социальных сетей Фото: EPA/ТАСС

Протестующие штурмовали тюрьму в городе Дхангадхи на западе Непала, сообщил телеканал India Today. В результате этого сотни заключенных бежали из камер.

Протестующие в Дхангадхи <…> атаковали тюрьму, <…> что способствовало побегу сотен заключенных, — говорится в сообщении.

Ранее начальник штаба Армии Непала Ашок Радж Сигдел обратился к гражданам страны после масштабных протестов, которые привели к отставке президента и премьер-министра. Командующий заявил, что его соотечественники должны проявить больше сдержанности и отказаться от насилия.

До этого жена бывшего премьер-министра Непала Джаны Натха Кханала погибла после нападения протестующих на их дом. Митингующие заперли женщину в здании и подожгли его. Кроме того, участники беспорядков подожгли офис президента Рамы Чандры Пауделя в Махараджгундже, вынудив армию экстренно эвакуировать главу государства. Политика вывезли вертолетом в Шивапури, где расположен военный учебный центр.

Премьер Непала Кхадга Прасад Шарма Оли и другие министры ушли в отставку на фоне массовых протестов из-за блокировки соцсетей, при которых погибли по меньшей мере 19 человек. Политиков перевезли на вертолетах в более безопасные места.

