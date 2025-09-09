Иностранец убил приятеля после бытовой ссоры в Башкирии

В Чишмах 54-летний иностранец в ходе бытовой ссоры убил своего 34-летнего приятеля, нанеся удар ножом в грудь, сообщает пресс-служба СУ СК России по Башкирии. Нападавший сбежал, но вскоре был задержан, возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, 4 сентября 2025 года в доме на улице Мира в поселке Чишмы четверо иностранцев распивали спиртные напитки в арендованной квартире. В это время между двумя ранее судимыми мужчинами произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого фигурант нанес 34-летнему оппоненту удар ножом в грудь. Двое других участников застолья покинули место преступления и попросили прохожих вызвать скорую помощь и правоохранителей, — говорится в сообщении.

Пострадавший скончался на месте, обвиняемый скрылся. Мужчина был задержан на следующий день в одном из помещений для временного проживания. Установлено, что потерпевший, обвиняемый и очевидцы преступления трудились наемными рабочими на стройке. Один из свидетелей находился в России нелегально. Сбор доказательственной базы продолжается.

