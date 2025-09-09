50 мигрантов депортируют из России после рейда полиции в Мурино

В ответ на инцидент с нападением на несовершеннолетнего правоохранительные органы провели масштабную проверку в Мурино под Санкт-Петербургом, сообщили представители полиции города в Telegram-канале. Рейд затронул строительные объекты и общежития, известные большим количеством иностранных рабочих.

Во время операции, в ходе которой некоторые рабочие пытались скрыться, было установлено, что из 300 проверенных 244 человека являются мигрантами. У порядка 50 из них выявлены нарушения в документах, являющиеся основанием для депортации.

Ранее в Петербурге задержан 41-летний охранник по подозрению в половой связи с 15-летним подростком-мигрантом. По имеющимся данным, их отношения длились полгода и проходили в квартире мужчины. Против него возбудили уголовное дело, решается вопрос о его аресте.

Кроме того, в Москве был задержан иностранец по подозрению в домогательствах к четырехлетнему ребенку. Как сообщает СКР, инцидент вызвал тревогу у свидетелей. Возбуждено уголовное дело, идет расследование. Вскоре задержанному предъявят обвинение и изберут меру пресечения.