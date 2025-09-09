Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 16:39

В Госдуме предрекли обвал доллара в 2026 году

Депутат Аксаков: доллар может обвалиться до 60 рублей в 2026 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Курс доллара может упасть до 60 рублей в 2026 году, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По словам парламентария, это будет вызов для экспортеров и внутренних производителей России.

Я видел прогнозы правительства. Курс доллара может упасть до 60 рублей, а рубль, наоборот, укрепиться по отношению к доллару и другим иностранным валютам. Естественно, это вызов для наших экспортеров и внутренних производителей. Возможно, правительство просто закладывает в один из вариантов своего прогноза такое сильное укрепление рубля, исходя из международных тенденций, кризисных явлений на Западе. Необязательно, что этот прогноз будет основным, но тем не менее есть такой вариант, — сказал Аксаков.

Ранее заместитель директора по экономике и промышленности Делового экономического центра развития СНГ эксперт по международной политике Александр Гриф заявил, что в сентябре курс доллара составит 80–84 рубля за единицу. Он подчеркнул, что снижение ключевой ставки и налоговые выплаты ослабят российскую валюту.

доллары
рубли
деньги
инфляция
Софья Якимова
С. Якимова
Александр Ефимов
А. Ефимов
