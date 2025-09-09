Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Секрет нежных грибов с изюминкой: мед и базилик творят чудеса

Секрет нежных грибов с изюминкой: мед и базилик творят чудеса Секрет нежных грибов с изюминкой: мед и базилик творят чудеса Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Маринованные грибы на зиму с медом и базиликом — это изысканная закуска, которая удивляет нежным балансом вкусов. Медовая сладость идеально дополняется пикантностью базилика и создает неповторимый вкусовой аккомпанемент к лесным грибам. Данный рецепт маринования с медом отличается от классических вариантов и становится настоящим открытием для гурманов.

Для приготовления потребуются свежие грибы (например, шампиньоны или белые) — 2 кг, натуральный мед (4 ст. л.), свежий базилик (пучок около 30 г), чеснок (5–6 зубчиков), растительное масло (100 мл), яблочный уксус (100 мл), соль (2 ст. л.), сахар (1 ст. л.), а также душистый перец горошком (10 шт.) и лавровый лист (3 шт.). Грибы очищают, промывают и отваривают в подсоленной воде 15–20 минут. Отдельно готовят маринад: в кипящую воду (1 литр) добавляют соль, сахар, мед, специи и измельченный базилик, варят 5–7 минут, вливают уксус и масло. Грибы в медовом маринаде заливают горячей заливкой, оставляют настаиваться на 8–10 часов, после чего раскладывают по стерильным банкам и укупоривают.

Эта необычная закуска с базиликом обладает сложным ароматом и изысканным вкусом. Грибы маринованные с медом подают как самостоятельную закуску, добавляют в салаты или используют как гарнир к мясным блюдам. Пикантная заготовка с оригинальным вкусом станет кулинарным открытием сезона.

