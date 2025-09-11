Эксперт раскрыла самый простой способ защитить сбережения от инфляции

Покупка валюты остается самым простым способом защиты сбережений от инфляции, заявила NEWS.ru инвестор, финансовый эксперт Ксения Аверс. При этом текущий курс значения не играет. По словам Аверс, на покупку валюты следует регулярно направлять определенный процент от дохода.

Все сводится к тому, чтобы всегда покупать валюту и неважно какой курс. Лучше всего на эти цели направлять определенный процент от вашего дохода. Это самый простой способ защитить сбережения от инфляции, — сообщил Аверс.

По словам эксперта, гораздо выгоднее регулярно покупать валюту, например, раз в месяц, нежели специально «ловить» какой-то выгодный курс. В качестве альтернативы покупкам доллара Аверс назвала покупку дирхамов ОАЭ — как в наличной, так и безналичной форме.

Ранее внебиржевой курс евро превысил 100 рублей впервые с 12 февраля текущего года, следует из данных торгов. В частности, в 10:07 мск показатель достиг 100,271 рубля. При этом курс доллара вырос на 1,48%, до 85,74 рубля.

До этого курс доллара впервые с 11 апреля превысил отметку в 84 рубля. Стоимость американской валюты увеличилась на 26 копеек относительно предыдущего закрытия, достигнув уровня 84,09 рубля.