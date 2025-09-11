Курс евро превысил 100 рублей впервые за более чем полгода Курс евро превысил 100 рублей впервые с 12 февраля текущего года

Внебиржевой курс евро превысил 100 рублей впервые с 12 февраля текущего года, следует из данных торгов. В частности, в 10:07 мск показатель достиг 100,271 рубля. При этом курс доллара вырос на 1,48%, до 85,74 рубля.

Ранее Банк России установил курс доллара США на 9 сентября 2025 года на уровне 82,34 рубля, что на 78 копеек выше предыдущего значения. Согласно данным регулятора, американская валюта впервые с конца июля 2025 года преодолела отметку в 82 рубля.

Евро также продолжило рост, подорожав на 1,09 рубля до 96,57 рубля, что являлось максимальным уровнем с середины апреля 2025 года. Курс юаня оказался на отметке 11,47 рубля, прибавив 9 копеек за сутки.

До этого экономист Спартак Соболев предположил, что курс доллара может вырасти до 85 рублей уже этой осенью. По его словам, рубль с начала сентября продолжает медленно сдавать позиции по отношению к иностранным валютам из-за факторов замедления роста экономики и ожидания снижения ключевой ставки Банком России. При этом кандидат экономических наук Михаил Зельцер в свою очередь предположил, что осенью стоимость доллара может достичь 85–90 рублей.