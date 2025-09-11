Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 13:34

Автогигант рекомендовал сотрудникам отказаться от WhatsApp

Mash: сотрудников АвтоВАЗа обязали удалить WhatsApp

Руководство АвтоВАЗа рекомендовало сотрудникам отказаться от использования иностранных мессенджеров для обсуждения рабочих вопросов, утверждает Telegram-канал Mash. Данная мера, по информации источника, связана с необходимостью защиты коммерческой тайны и инновационных разработок предприятия.

В сообщении канала утверждалось, что под запрет попал мессенджер WhatsApp. Предполагаемой причиной называется риск утечки конфиденциальной информации через иностранные сервисы.

Позже пресс-служба АвтоВАЗа официально опровергла эту информацию, заявив в беседе с «Известиями», что компания не регламентирует личное общение сотрудников. Для решения служебных задач работникам рекомендовано использовать защищенные корпоративные каналы связи. Подчеркивается, что решение о выборе личных средств связи остается за сотрудниками.

Для обмена информацией по рабочим вопросам используются закрытые каналы коммуникаций, включая корпоративный мессенджер и электронную почту, — пояснил представитель автопроизводителя.

Ранее пользователей мессенджера WhatsApp предупредили о новой схеме хакерских атак. По данным TechCrunch, злоумышленники устанавливают на устройства вредоносное ПО и похищают данные без участия самих пользователей. Десятки человек уже столкнулись с подобными взломами.

