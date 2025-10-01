«Тектонические сдвиги»: в России назвали последствия ограничений для такси Вице-президент НАС раскрыл, чем обернется список одобренных авто для России

Создание перечня с автомобилями, разрешенными для работы в такси, обернется тектоническим сдвигом в России, заявил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин в Telegram-канале. По его словам, машины с уже имеющимися лицензиями будут работать до последнего.

Что отрасль получает в конечном итоге? Выбор из нескольких моделей «Автоваза» и «Москвич 3» для класса «эконом», «Москвич 6» и «Москвич 8» для класса «комфорт +». Понятно, что такие жесткие ограничения приведут к тектоническим сдвигам на рынке такси, — пояснил Шапарин.

Ранее Минпромторг обнародовал предварительный перечень автомобилей для таксопарков, отвечающих требованиям закона о локализации. В список вошли модели Lada, УАЗ, «Москвич», Evolute, Voyah и Sollers, а также еще более 20 различных марок. Закон о локализации автомобилей такси в России был принят 23 мая 2025 года. Он вступит в силу с 1 марта 2026 года, после чего требования для таксопарков станут обязательными.

Председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова также отметила, что предварительный перечень машин для таксопарков от Минпромторга будет дополнен. По ее словам, он основан на балльности автомобилей, но не включает производителей, работающих по специальным инвестиционным контрактам.