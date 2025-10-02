Израиль перехватил флотилию с гуманитарной помощью для Газы Катера Израиля под угрозой тарана остановили плывшую в Газу «Флотилию стойкости»

Израильские военные задержали корабли «Флотилии стойкости», плывшие к берегам сектора Газа, передает телеканал Al Jazeera. Активисты обвинили их в незаконном нападении, совершенном в международных водах.

Организаторы похода заявили, что израильские ВМС применили «активную агрессию». В частности, они угрожали потопить один из кораблей тараном, другие обстреляли из водометов. В числе других активистов была задержана Грета Тунберг. Их доставят в Израиль, а потом депортируют.

Израильские военные уже высадились на шести из 47 кораблей «Флотилии стойкости», пишут СМИ. Ее перехват военно-морскими силами произошел после того, как организаторы отклонили призывы передать израильтянам гуманитарную помощь и пообещали продолжить движение в сторону Газы.

Флотилия в этот момент находилась в 90 морских милях от анклава, на территории объявленной Израилем запретной зоны. В этой акватории военно-морской флот уже ранее останавливал суда, пытавшиеся прорвать блокаду.

До этого сообщалось, что ЦАХАЛ взяла под контроль коридор «Нецарим», разделив сектор Газа на север и юг. Как заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, теперь осада города будет усилена. Он отметил, что у жителей сектора есть последний шанс переселиться на юг анклава и изолировать палестинскую группировку ХАМАС.