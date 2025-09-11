Мать и годовалый ребенок выпали из окна В Петербурге под окнами многоэтажки нашли женщину и ее годовалого ребенка

Мать годовалого ребенка нашли под окнами дома на улице Кораблестроителей в Санкт-Петербурге, информирует Telegram-канал «Mash на Мойке». По данным источника, с ней был маленький сын, который получил серьезные травмы.

Канал отмечает, что за жизнь малыша борются врачи. 37-летнюю мать нашли под окнами арендуемой квартиры ровно в полночь (ночь с 10 на 11 сентября). Обоих госпитализировали, но женщину спасти не удалось — она скончалась через час. Ребенок получил травмы головы. Правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на жизнь несовершеннолетнего.

Ранее в Тюмени девочка-подросток выпала из окна многоэтажного дома и выжила. Несовершеннолетнюю госпитализировали, а на место прибыли полицейские и медики.

В Волховском районе из окна дома выпал трехлетний ребенок, когда мать вышла в магазин за покупками. Мальчик остался под присмотром своего шестилетнего брата и, находясь на кухне, облокотился на москитную сетку. После опасного инцидента малыша госпитализировали.