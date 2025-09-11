Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 13:16

В Сочи отправят под суд похитивших 18 млн рублей мошенников

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

В Сочи отправят под суд похитивших 18 млн рублей мошенников, сообщает телеканал «Краснодар» со ссылкой на прокуратуру Кубани. От действий аферистов пострадали 28 человек. На имущество обвиняемых наложен арест.

По версии следствия, мошенники размещали в сети недостоверные сведения о биржевых инвестициях и торговле, подписывая с людьми фиктивные договоры. Они заманивали жертв обещаниями высокой доходности, а затем похищали их деньги.

В результате общий ущерб превысил 18 млн рублей. Лишь часть средств — 4,4 млн рублей — удалось вернуть.

Ранее стало известно, что петербургская полиция ищет злоумышленников, которые обманом получили от пожилого местного жителя 20 млн рублей. Отмечается, что один из мошенников, звонивший потерпевшему по телефону, представился местным губернатором. Поверив звонившему, пенсионер отдал деньги. Узнав о произошедшем, в полицию обратился знакомый пожилого петербуржца.

Россия
Сочи
мошенники
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Телеведущий Fox News предрек конец Америки после убийства сторонника Трампа
Петербурженка набросилась с ножом на незнакомку в вагоне поезда
«Борьба впереди»: названа возможная дата завершения конфликта на Украине
«Не видел ни одного удачного»: Шахназаров жестко высказался о ремейках
Потомок де Голля назвал российский город, куда он хочет переехать
Российские войска превратили в груду металла израильскую станцию RADA
Эксперт раскрыла самый простой способ защитить сбережения от инфляции
Стерлигов нарисовал маркерами «усовершенствованную» таблицу истории
Отобравшую бейсбольный мяч у мальчика болельщицу освистал весь стадион
В Волгоградской области шиномонтажника арестовали за изнасилование
Отец избил полуторагодовалого сына в больнице из-за нервов
Россиянам рассказали о ловушке при строительстве индивидуального жилья
Как правильно выбрать колбасу: пять лучших советов
Стало известно, почему РФ не остановит поставки нефти европейским странам
Политолог назвал страны Европы, которые могут сыграть с Россией в футбол
Известная блогерша узнала об измене мужа благодаря одной детали
Нападение кошки: первая помощь и профилактика болезней
Стало известно, почему детям мигрантов стали отказывать в обучении
Автогигант рекомендовал сотрудникам отказаться от WhatsApp
В российском регионе месяц не могут найти изнасиловавшего девочку педофила
Дальше
Самое популярное
В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.