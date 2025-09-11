В Сочи отправят под суд похитивших 18 млн рублей мошенников, сообщает телеканал «Краснодар» со ссылкой на прокуратуру Кубани. От действий аферистов пострадали 28 человек. На имущество обвиняемых наложен арест.

По версии следствия, мошенники размещали в сети недостоверные сведения о биржевых инвестициях и торговле, подписывая с людьми фиктивные договоры. Они заманивали жертв обещаниями высокой доходности, а затем похищали их деньги.

В результате общий ущерб превысил 18 млн рублей. Лишь часть средств — 4,4 млн рублей — удалось вернуть.

Ранее стало известно, что петербургская полиция ищет злоумышленников, которые обманом получили от пожилого местного жителя 20 млн рублей. Отмечается, что один из мошенников, звонивший потерпевшему по телефону, представился местным губернатором. Поверив звонившему, пенсионер отдал деньги. Узнав о произошедшем, в полицию обратился знакомый пожилого петербуржца.