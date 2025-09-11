Россиян предупредили о рисках частых перекусов Врач Чиркова: даже полезные частые перекусы могут привести к сахарному диабету

Даже полезные перекусы при частом употреблении могут повысить риск сахарного диабета, рассказала NEWS.ru заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Чиркова. По ее словам, это подстегивает голод.

Это может постепенно привести к снижению чувствительности клеток к инсулину, что ведет к метаболическому синдрому и сахарному диабету II типа. Правильное, здоровое питание — это питание, сбалансированное по составу белков, жиров и углеводов, богатое витаминами и микроэлементами, соответствующее по калорийности вашему расходу энергии и регулярно распределенное в течение дня, — подчеркнула Чиркова.

Также она посоветовала есть в определенное время, чтобы организм был готов к приему пищи, начинать утро со стакана теплой воды и поддерживать водный баланс в течение дня. По ее словам, важно не пропускать завтрак, поскольку он запускает обмен веществ.

Завтрак должен содержать белки и жиры, чтобы давать энергию надолго и сглаживать резкие подъемы глюкозы. Нужно включать в рацион животные и растительные белки, жиры, сложные углеводы и клетчатку. Ориентировочное соотношение БЖУ — 10–15%, 15–30%, 55–75%, — пояснила Чиркова.

Кроме этого, эксперт отметила, что для соблюдения баланса полезно использовать правило тарелки: половина — овощи и фрукты с растительным маслом, четверть — сложные углеводы, еще четверть — белок. По ее словам, также важно ограничивать употребление фаст-фуда, переработанного мяса, консервов, маринадов, сладких газировок и кондитерских изделий.

Ранее руководитель Центра компетенций по функциональному питанию Роскачества Марьям Давлекамова рассказала, что резкое ограничение калорий и однообразие рациона указывают на ошибочный подход при соблюдении диеты. По ее словам, при такой ситуации организм начинает бунтовать, человек теряет мотивацию в дальнейшем следовании новому режиму питания.