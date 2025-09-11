Россиянам рассказали об ошибках при соблюдении диеты Роскачество: резкое ограничение калорий является ошибкой при соблюдении диеты

Резкое ограничение калорий и однообразие рациона указывают на ошибочный подход при соблюдении диеты, заявила Lenta.ru руководитель Центра компетенций по функциональному питанию Роскачества Марьям Давлекамова. По ее словам, при такой ситуации организм начинает бунтовать, человек теряет мотивацию в дальнейшем следовании новому режиму питания.

Главная ошибка, которая заставляет человека страдать, — это резкое ограничение калорий и катастрофическое однообразие рациона, — сказала Давлекамова.

Эксперт отметила, что эффективная диета включает в себя разнообразную и богатую питательными веществами пищу. В таком случае человек не будет часто ощущать голод, добавила Давлекамова.

Ранее руководитель Центра компетенций по развитию продукции на растительной основе Роскачества Олеся Махова заявила, что бобовые, цельнозерновые культуры, а также орехи и семена необходимо включить в ежедневный рацион школьника. Она считает, что эти продукты являются незаменимым источником витаминов, клетчатки и фитонутриентов.