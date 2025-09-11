Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 05:30

Составлен список необходимых продуктов для здоровья школьников

Роскачество: в меню ребенка необходимы бобовые, цельнозерновые продукты и орехи

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Бобовые, цельнозерновые культуры, а также орехи и семена необходимо включить в ежедневный рацион школьника, заявила NEWS.ru руководитель Центра компетенций по развитию продукции на растительной основе Роскачества Олеся Махова. По ее словам, эти продукты являются незаменимым источником витаминов, клетчатки и фитонутриентов.

Правильное питание — основа успешной учебы и крепкого здоровья ребенка. Растительная пища — незаменимый источник витаминов, клетчатки и особых фитонутриентов, которые не содержатся в еде животного происхождения. Ежедневно ребенок должен получать широкий спектр растительных продуктов. Особое внимание следует уделить трем группам: бобовые, цельнозерновые культуры, а также орехи и семена, — пояснила Махова.

По ее словам, бобовые помогают обеспечивать длительное чувство сытости и поддерживают концентрацию внимания ребенка. Эксперт добавила, что киноа, гречка и овсяные хлопья необходимы для борьбы со стрессом у школьников, а орехи и семена способны поддерживать иммунитет.

Ранее глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что ведомство совместно с Роспотребнадзором разработало новые рекомендации по организации питания в школах. По его словам, обновленное меню учитывает как региональные особенности, так и индивидуальные потребности каждого ученика.

питание
советы
школьники
Роскачество
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
