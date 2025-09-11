Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 13:20

В МИД России ответили, есть ли угроза членству Армении и Азербайджана в СНГ

МИД: в Москве не видят угроз продолжения членства Армении и Азербайджана в СНГ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сегодня Москва наблюдает нормализацию отношений Еревана и Баку, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин. Таким образом он ответил на вопрос, есть ли угроза для продолжения членства Армении и Азербайджана в СНГ. Дипломат напомнил, что принадлежность к содружеству является добровольной, пишет РИА Новости.

Угрозы со стороны кого? Для кого и со стороны кого? На самом деле, членство в СНГ добровольное. Я не знаю, с чего взялось слово «угроза». Это свободное объединение государств. Тем более, нормализация отношений, мы видим, идет между Арменией и Азербайджаном, — ответил Панкин.

Он констатировал, что Армения и Азербайджан нередко присоединяются к совместным заявлениям и документам, принимаемым на разных уровнях. Панкин также выразил надежду, что нормализация отношений между странами станет позитивным фактором для их дальнейшего участия в СНГ.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал внимательно следить за тем, как будет функционировать на практике соглашение между Арменией и Азербайджаном, достигнутое в США. Он отметил, что изначально положительные отзывы сменились более сдержанными и скептическими оценками положения дел.

Армения
Азербайджан
Баку
Ереван
МИД РФ
СНГ
