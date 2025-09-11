Власти Азербайджана не намерены закрывать русскоязычные отделения в школах, заявил министр образования республики Эмин Амруллаев. По его словам, которые передает ТАСС, Баку всегда положительно относился к тому, что граждане знают русский язык. В связи с этим вопрос закрытия русскоязычных отделений на повестке дня не стоит, отметил министр.

Наш подход всегда заключался в том, что это хорошо, что наши люди знают русский язык. Разумеется, при условии знания азербайджанского языка, — подчеркнул Амруллаев.

Ранее сообщалось, что Москва и Баку развивают отношения, в том числе на полях международных форумов, таких как Шанхайская организация сотрудничества. Как отметил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, общение представителей обеих стран на саммите в Пекине было активным.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев не общались в рамках военного парада в Пекине, посвященного окончанию Второй мировой войны. По словам пресс-секретаря российского лидера, главы государств лишь пожали друг другу руки в качестве приветствия.