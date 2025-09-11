Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 13:31

Азербайджан не планирует закрывать русскоязычные отделения в школах

Фото: Мурад Оруджев/Sputnik/РИА Новости

Власти Азербайджана не намерены закрывать русскоязычные отделения в школах, заявил министр образования республики Эмин Амруллаев. По его словам, которые передает ТАСС, Баку всегда положительно относился к тому, что граждане знают русский язык. В связи с этим вопрос закрытия русскоязычных отделений на повестке дня не стоит, отметил министр.

Наш подход всегда заключался в том, что это хорошо, что наши люди знают русский язык. Разумеется, при условии знания азербайджанского языка, — подчеркнул Амруллаев.

Ранее сообщалось, что Москва и Баку развивают отношения, в том числе на полях международных форумов, таких как Шанхайская организация сотрудничества. Как отметил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, общение представителей обеих стран на саммите в Пекине было активным.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев не общались в рамках военного парада в Пекине, посвященного окончанию Второй мировой войны. По словам пресс-секретаря российского лидера, главы государств лишь пожали друг другу руки в качестве приветствия.

школы
Азербайджан
русский язык
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Борьба впереди»: названа возможная дата завершения конфликта на Украине
«Не видел ни одного удачного»: Шахназаров жестко высказался о ремейках
Потомок де Голля назвал российский город, куда он хочет переехать
Российские войска превратили в груду металла израильскую станцию RADA
Эксперт раскрыла самый простой способ защитить сбережения от инфляции
Стерлигов нарисовал маркерами «усовершенствованную» таблицу истории
Отобравшую бейсбольный мяч у мальчика болельщицу освистал весь стадион
В Волгоградской области шиномонтажника арестовали за изнасилование
Отец избил полуторагодовалого сына в больнице из-за нервов
Россиянам рассказали о ловушке при строительстве индивидуального жилья
Как правильно выбрать колбасу: пять лучших советов
Стало известно, почему РФ не остановит поставки нефти европейским странам
Политолог назвал страны Европы, которые могут сыграть с Россией в футбол
Известная блогерша узнала об измене мужа благодаря одной детали
Нападение кошки: первая помощь и профилактика болезней
Стало известно, почему детям мигрантов стали отказывать в обучении
Автогигант рекомендовал сотрудникам отказаться от WhatsApp
В российском регионе месяц не могут найти изнасиловавшего девочку педофила
Россиян предупредили о рисках частых перекусов
Азербайджан не планирует закрывать русскоязычные отделения в школах
Дальше
Самое популярное
В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.