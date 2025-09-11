Празднование Дня города в Москве
Стало известно, почему РФ не остановит поставки нефти европейским странам

Энергетик Юшков: остановка поставок нефти в Европу может навредить России

Россия не остановит поставки нефти в Европу, поскольку одностороннее прекращение экспорта нанесет ущерб ее политическим интересам и подтвердит позицию критиков, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его мнению, такой шаг дискредитировал бы европейских сторонников диалога с Москвой и усилил бы позиции радикально настроенных сил.

Если бы мы сейчас остановили поставки нефти в ЕС, то получается, что мы бы кинули те страны, которые высказывались за здравый подход, за рациональность, за сотрудничество с РФ: Венгрию и Словакию. И получилось бы, что Брюссель, который совершенно неадекватен в своих оценках и выступает в качестве партии войны, оказался бы прав. Поэтому сейчас, мне кажется, это нанесет больше вреда, чем пользы. Наши противники оказались бы правы в политическом плане, — пояснил Юшков.

Он добавил, что при отказе от поставок нефти в ЕС Россия смогла бы относительно безболезненно перенаправить объемы на другие рынки. Однако в случае с газом, по словам энергетика, ситуация сложнее из-за инфраструктурных ограничений, что может привести к сокращению добычи и потерям доходов.

Нужна инфраструктура, и, соответственно, мы вообще не сможем поставлять газ. Не будет покупателя, и мы сократим добычу. Это радикально не повлиет на нашу экономику, но в условиях дефицита бюджета любая копейка дорога, — подытожил Юшков.

Ранее еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что ЕК намерена полностью прекратить закупки российских энергоресурсов. По его словам, это необходимо, чтобы в Европу не поступила «ни одна молекула» российского газа и нефти. Он подчеркнул, что целью ЕК является скорейшая остановка импорта из России.

