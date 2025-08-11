Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 августа 2025 в 15:54

В российском регионе трехлетний мальчик выпал из окна

В Сясьстрое трехлетний мальчик выпал из окна, пока мать была в магазине

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В городе Сясьстрой Волховского района из окна пятого этажа дома на улице Петрозаводской выпал ребенок, сообщает «МК в Питере». Инцидент произошел по недосмотру. Сейчас трехлетний мальчик находится в реанимации.

Как сообщается, мать ребенка вышла в магазин за покупками, оставив мальчика под присмотром своего шестилетнего брата. Отмечается, что малыш, находясь на кухне, облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса.

Ранее годовалая девочка выпала с 10-го этажа в Москве. Ребенка не спасли. Трагедия произошла на Комсомольском проспекте в столичном районе Хамовники. До этого похожая ситуация в столице случилась на Ореховом бульваре. Там шестилетняя девочка выпала из окна девятого этажа. Уточняется, что она самостоятельно забралась на подоконник и, оперевшись на москитную сетку, вывалилась. Ребенка экстренно госпитализировали.

