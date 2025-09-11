Празднование Дня города в Москве
Отобравшую бейсбольный мяч у мальчика болельщицу освистал весь стадион

В США агрессивная болельщица отобрала у мальчика бейсбольный мяч во время матча

Житель США во время бейсбольного матча с участием «Филадельфии Филлис» поймал мяч после хоум-рана и хотел отдать его сыну, однако к нему подбежала агрессивная болельщица и отобрала сувенир, передает The Sun. Другие зрители на трибуне начали освистывать женщину, но та продолжала вести себя вызывающе: показывала неприличный жест, а одного из болельщиков ударила по лицу.

Организаторы матча вмешались в ситуацию и подарили мальчику целый пакет сувениров прямо на трибуне, а после игры один из игроков «Филлис» встретился с ним лично и вручил биту с автографом. Видео с возмутительным поведением американки быстро завирусилось в Сети. Интернет-пользователи прозвали ее Филлис Карен — это собирательный образ определенного типа женщин, которые ведут себя скандально или высокомерно.

Она вернулась домой с бейсбольным мячом, но проснулась от того, что вся страна ее ненавидит, — написал один из комментаторов.

Ранее польский миллионер Петр Щерек оказался в центре скандала после того, как во время Открытого чемпионата США по теннису выхватил из рук ребенка бейсболку с автографом польского теннисиста Камиля Майхшака. Ролик мгновенно стал вирусным, а бизнесмена прозвали «самым ненавистным человеком в интернете».

