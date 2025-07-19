Бейсболист затопил поле одним неосторожным действием во время матча В США пожарный затопил бейсбольное поле из-за попавшего на его машину мяча

Бейсбольный матч в городе Силвер-Спринг (штат Мэриленд) был сорван после того, как сотрудник пожарной части затопил поле, передает New York Post. Поводом для такой реакции стало попадание бейсбольного мяча в его личный автомобиль.

Инцидент произошел возле школы Montgomery Blair High School, где команда Silver Spring-Takoma Thunderbolts проводила игру. Мяч перелетел за забор, оказался на территории соседней пожарной части и упал на машину. Один из пожарных, по словам очевидцев, был настолько возмущен, что включил пожарный шланг и направил струю прямо на поле.

Один из наших игроков услышал: «Эй, берегитесь, мы не хотим, чтобы вы промокли». Спустя минуту мы увидели поток воды, хлынувший в центр поля. Вряд ли я еще раз в жизни увижу нечто подобное, — сказал один из игроков.

Пожарно-спасательная служба округа Монтгомери принесла извинения за инцидент. В ведомстве уточнили, что сотрудничают с полицией Национального столичного парка штата Мэриленд, чтобы расследовать причину затопления поля.

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