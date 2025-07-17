Украинки-порногимнастки избили полицейского возле торгового центра

Бывшим участницам сборной Украины по художественной гимнастике Альбине и Анжеле Осиновским в Москве грозит до пяти лет колонии за нападение на полицейских, передает Telegram-канал «Поток». Девушки напали на силовиков, когда те пытались увести в отдел их друга и начальника, который курил в неположенном месте возле торгового центра «Авиапарк» в столице.

Против девушек возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Пока идет расследование экс-спортсменки находятся под подпиской о невыезде.

Сестры Осиновские стали популярными после того, как в 2018 году в Сети появилось видео, где они в обнаженном виде показывают парные спортивные трюки перед богатыми мужчинами в отеле.

Ранее спрос на эскорт-услуги в Риме, где 10–11 июля проходила международная конференция по восстановлению Украины, многократно вырос в этот период. Среди соответствующих агентств произошел настоящий фурор на фоне большого количества прибывших чиновников и бизнесменов с Украины в итальянскую столицу.