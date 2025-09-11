Стерлигов нарисовал маркерами «усовершенствованную» таблицу истории Стерлигов нарисовал маркерами таблицу с пришествием и падением России в ересь

Предприниматель Герман Стерлигов опубликовал в своем Telegram-канале собственную таблицу всемирной истории, раскрашенную вручную маркерами. По его словам, она должна «заставить стыдиться» ученых и стать новостью для всех «думающих людей». В одном из разделов он указал «падение России в ересь».

В таблице представлены два периода — до и после рождения Иисуса Христа. Первая часть охватывает эпоху от Адама до Иосифа, вторая — от Нового Завета до современных геополитических процессов.

Англия рулит индустриализацией мира, а затем и утилизацией человечества, — написал бизнесмен в одном из разделов.

Заключительным этапом хронологии указано Второе пришествие. Сам документ не сопровождается ссылками на источники и выполнен вручную.

Ранее Стерлигов анонсировал открытие невольничьего рынка. Он пообещал, что место с рабами и рабынями появится в конце августа. Бизнесмен уточнил, что подобная инициатива способна кардинально разрешить вопрос нехватки рабочих кадров в стране.

Депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя инициативу Стерлигова, заявил, что оно является барством. По его словам, подобные мысли возникают, если жить ни в чем себе не отказывая. Парламентарий также призвал не называть предпринимателя христианином.