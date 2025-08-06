Депутат обратился к правоохранителям из-за рынка рабов Стерлигова

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Инициатива бизнесмена Германа Стерлигова о создании невольничьего рынка требует проверки со стороны правоохранительных органов, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, такая идея противоречит не только закону, но и христианским ценностям.

Подобные идеи Стерлигова о создании рынка рабов не только противоречат современному законодательству, но и являются прямым вызовом христианским ценностям, на которых веками строилась наша страна. Православие всегда выступало против любых форм рабства, рассматривая каждого человека как образ и подобие Божие. Необходимо тщательно проверить законность подобных заявлений. Если это не просто провокация, а реальные намерения, то соответствующие структуры должны принять все меры для пресечения подобной деятельности. В XXI веке не может быть места рабству ни под каким предлогом, — высказался Иванов.

По его словам, проблема нехватки рабочих рук должна решаться цивилизованными методами, а не возвращением к средневековым порядкам. Депутат призвал задуматься о нравственных последствиях подобных инициатив.

Особенно возмущает, что подобные идеи о создании рынка рабов подаются под соусом решения экономических проблем. Проблема нехватки кадров должна решаться цивилизованными методами: достойной зарплатой, улучшением условий труда, профессиональным обучением, а не возвращением к самым мрачным страницам человеческой истории. Как православный христианин, я призываю всех, кто услышал эти заявления Стерлигова, задуматься о нравственных последствиях подобных идей, — резюмировал Иванов.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил, что желание Стерлигова о создании рынка рабов является барством. По его словам, подобные мысли возникают, если жить ни в чем себе не отказывая. Парламентарий также призвал не называть Стерлигова христианином.

