«Какая-то мутация в сознании»: Милонов о словах Стерлигова про рынок рабов

Желание бизнесмена-христианина Германа Стерлигова, просившего у российских властей денег на слуг, открыть рынок рабов является барством, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. По его словам, подобные мысли возникают, если жить, ни в чем себе не отказывая.

Я сейчас у себя на родине, в Санкт-Петербурге, и как раз был сейчас в пирожковой. Думаю, если бы я каждый день ел хлеб за две тысячи рублей, то, возможно, произошла бы какая-то мутация в сознании, и подобного рода мысли [о рынке рабов] посещали бы. Но я ем традиционные пирожки и пью кофе с молочком, поэтому таких мыслей нет. И я хочу подчеркнуть, что не стоит называть бизнесмена христианином, поскольку Герман Львович находится в расколе и живет по своим нравственным канонам. Я бы не отнес это к какому-то экстремизму, а просто к барству, — сказал Милонов.

Ранее Стерлигов анонсировал открытие невольничьего рынка. По его словам, место с рабами и рабынями появится в конце августа. Бизнесмен уточнил, что подобная инициатива способна кардинально разрешить вопрос нехватки рабочих кадров в стране.