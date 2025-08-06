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06 августа 2025 в 13:00

«Какая-то мутация в сознании»: Милонов о словах Стерлигова про рынок рабов

Депутат Милонов назвал барством желание Стерлигова открыть рынок рабов

Виталий Милонов Виталий Милонов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Желание бизнесмена-христианина Германа Стерлигова, просившего у российских властей денег на слуг, открыть рынок рабов является барством, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. По его словам, подобные мысли возникают, если жить, ни в чем себе не отказывая.

Я сейчас у себя на родине, в Санкт-Петербурге, и как раз был сейчас в пирожковой. Думаю, если бы я каждый день ел хлеб за две тысячи рублей, то, возможно, произошла бы какая-то мутация в сознании, и подобного рода мысли [о рынке рабов] посещали бы. Но я ем традиционные пирожки и пью кофе с молочком, поэтому таких мыслей нет. И я хочу подчеркнуть, что не стоит называть бизнесмена христианином, поскольку Герман Львович находится в расколе и живет по своим нравственным канонам. Я бы не отнес это к какому-то экстремизму, а просто к барству, — сказал Милонов.

Ранее Стерлигов анонсировал открытие невольничьего рынка. По его словам, место с рабами и рабынями появится в конце августа. Бизнесмен уточнил, что подобная инициатива способна кардинально разрешить вопрос нехватки рабочих кадров в стране.

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