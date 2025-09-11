Магнитные бури сегодня, 11 сентября: что завтра, головная боль, недомогание

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 11 сентября 2025 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, как подготовиться к буре?

Будут ли магнитные бури 11 и 12 сентября

По прогнозу ИКИ РАН, сегодня, 11 сентября, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии. Ожидалось, что в течение суток Кр-индекс зафиксируется в районе двух-трех единиц. Онлайн-график демонстрирует, что между 03:00 и 06:00 мск показатель несколько превысил прогнозируемые значения, достигнув четырех единиц, а затем пошел на спад.

«Космическая погода 11 сентября 2025 года. Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка — спокойная, вспышечная активность — низкая; возможен умеренный рост без рисков для Земли», — отметили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

На Солнце произошли две вспышки — обе относятся к классу C (слабые). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 2,0.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 68%, геомагнитных возмущений — 25%, магнитных бурь — 7%. Прогноз магнитных бурь на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 2,33). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 2,67)», — говорится на сайте лаборатории.

Портал my-calend пишет, что сегодня, 11 сентября, ожидается геомагнитная буря силой три балла.

«В этот день возможны перепады настроения. Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание. Избегайте конфликтных ситуаций, высыпайтесь и больше гуляйте на свежем воздухе», — добавил источник.

В пятницу, 12 сентября, вероятность геомагнитных возмущений составляет 15%, магнитных бурь — 3%, Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе двух единиц, следует из прогноза ИКИ РАН.

Когда будет ближайшая сильная магнитная буря

Ближайшая сильная магнитная буря ожидается в понедельник, 15 сентября, утверждает my-calend.

«Ее сила составит пять баллов. В этот день возможны головные боли. Могут наблюдаться резкие перепады настроения, упадок сил, депрессия. Следите за своим психическим состоянием: избегайте эмоционального напряжения, стрессовых ситуаций», — отметил портал.

Как подготовиться к магнитной буре

Для улучшения самочувствия во время магнитных бурь необходимо следовать простым правилам, например соблюдать режим сна, заявила врач-терапевт Оксана Серебрякова.

«Изменение рациона питания: рекомендуется увеличить потребление овощей, рыбы и каш, а также сократить потребление жирной и сладкой пищи. Это поможет снизить пищевую нагрузку на организм. Употребление препаратов с природными антиоксидантами», — добавила медик.

Серебрякова посоветовала уделять особое внимание качественному сну, так как его недостаток усиливает чувствительность организма. Также важно увеличить потребление жидкости (1,5–2 л воды в день) и снизить уровень активности, избегая резких физических нагрузок и напряженных тренировок.

Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется иметь под рукой препараты для экстренной помощи, но только после консультации с врачом, добавила врач. Следует исключить употребление алкоголя и никотина, так как они могут усугубить ухудшение самочувствия.

