11 сентября 2025 в 06:00

Необычный морозостойкий многолетник станет звездой сада: посадите в октябре, и он успеет укорениться

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Необычный морозостойкий многолетник станет звездой тенистого сада: посадите в октябре, и он успеет укорениться! Роджерсия крупнолистная (Rodgersia podophylla) — красивое растение, которое превращает любой теневой уголок сада в настоящий тропический рай. Огромные резные листья, достигающие 50–70 см, создают впечатление роскошного зеленого ковра, а летом кусты украшаются рыхлыми метелками белых или розовых цветов, которые привлекают пчел и бабочек.

Эта красавица морозостойка до -35 °C и прекрасно чувствует себя на любых почвах, кроме чрезмерно сухих. Роджерсия отлично подходит для посадки рядом с водоемами, в миксбордерах с астильбами, хостами и папоротниками. Даже если вы посадите растение в октябре, оно успеет укорениться и без проблем переживет зиму.

Совет от садоводов: оставьте место для разрастания — роджерсия любит простор. Весной удаляйте старые листья и рыхлите почву вокруг корней. Благодаря крупной листве растение создает эффектный акцент в саду, а его неприхотливость и морозостойкость делают роджерсию отличным выбором для тех, кто хочет необычный, но надежный многолетник.

Ранее мы рассказывали о кустарнике, который можно посадить в октябре! Многолетник обильно цветет и выдерживает -35.

многолетики
цветы
сады
огород
дачи
Ольга Шмырева
О. Шмырева
