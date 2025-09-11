Необычный морозостойкий многолетник станет звездой сада: посадите в октябре, и он успеет укорениться

Необычный морозостойкий многолетник станет звездой тенистого сада: посадите в октябре, и он успеет укорениться! Роджерсия крупнолистная (Rodgersia podophylla) — красивое растение, которое превращает любой теневой уголок сада в настоящий тропический рай. Огромные резные листья, достигающие 50–70 см, создают впечатление роскошного зеленого ковра, а летом кусты украшаются рыхлыми метелками белых или розовых цветов, которые привлекают пчел и бабочек.

Эта красавица морозостойка до -35 °C и прекрасно чувствует себя на любых почвах, кроме чрезмерно сухих. Роджерсия отлично подходит для посадки рядом с водоемами, в миксбордерах с астильбами, хостами и папоротниками. Даже если вы посадите растение в октябре, оно успеет укорениться и без проблем переживет зиму.

Совет от садоводов: оставьте место для разрастания — роджерсия любит простор. Весной удаляйте старые листья и рыхлите почву вокруг корней. Благодаря крупной листве растение создает эффектный акцент в саду, а его неприхотливость и морозостойкость делают роджерсию отличным выбором для тех, кто хочет необычный, но надежный многолетник.

