Песков объяснил ситуацию с ростом курса доллара в России

Колебания курса доллара являются рыночным процессом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, считать курс валют — не прерогатива Кремля.

Что касается колебаний курса доллара — это рыночные процессы, — сказал Песков.

Ранее внебиржевой курс евро превысил 100 рублей впервые с 12 февраля текущего года, следует из данных торгов. В частности, в 10:07 мск показатель достиг 100,271 рубля. При этом курс доллара вырос на 1,48%, до 85,74 рубля.

До этого курс доллара впервые с 11 апреля превысил отметку в 84 рубля. Стоимость американской валюты увеличилась на 26 копеек относительно предыдущего закрытия, достигнув уровня 84,09 рубля.

В августе кандидат экономических наук Михаил Зельцер предположил, что осенью стоимость доллара может достичь 85–90 рублей. В то же время курс евро может достичь 95–100 рублей, а юаня — 11,5–12 рублей. По мнению Зельцера, вероятно, тенденция к укреплению иностранных валют сохранится из-за того, что Центральный банк снизил ключевую ставку, а экспортеры перестали продавать валютную выручку в обязательном порядке.