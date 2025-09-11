Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 12:50

Песков объяснил ситуацию с ростом курса доллара в России

Песков: колебания курса доллара являются рыночным процессом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Колебания курса доллара являются рыночным процессом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, считать курс валют — не прерогатива Кремля.

Что касается колебаний курса доллара — это рыночные процессы, — сказал Песков.

Ранее внебиржевой курс евро превысил 100 рублей впервые с 12 февраля текущего года, следует из данных торгов. В частности, в 10:07 мск показатель достиг 100,271 рубля. При этом курс доллара вырос на 1,48%, до 85,74 рубля.

До этого курс доллара впервые с 11 апреля превысил отметку в 84 рубля. Стоимость американской валюты увеличилась на 26 копеек относительно предыдущего закрытия, достигнув уровня 84,09 рубля.

В августе кандидат экономических наук Михаил Зельцер предположил, что осенью стоимость доллара может достичь 85–90 рублей. В то же время курс евро может достичь 95–100 рублей, а юаня — 11,5–12 рублей. По мнению Зельцера, вероятно, тенденция к укреплению иностранных валют сохранится из-за того, что Центральный банк снизил ключевую ставку, а экспортеры перестали продавать валютную выручку в обязательном порядке.

Россия
Дмитрий Песков
Кремль
доллары
евро
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военкор раскрыл значимость освобождения Сосновки
Балашихинский отравитель обратился к суду с неожиданной просьбой
IT-эксперт предупредил о новой уловке мошенников
В Госдуме оценили вероятность игры России и Украины в футбольном турнире
Телеведущий Fox News предрек конец Америки после убийства сторонника Трампа
Петербурженка набросилась с ножом на незнакомку в вагоне поезда
«Борьба впереди»: названа возможная дата завершения конфликта на Украине
«Не видел ни одного удачного»: Шахназаров жестко высказался о ремейках
Потомок де Голля назвал российский город, куда он хочет переехать
Российские войска превратили в груду металла израильскую станцию RADA
Эксперт раскрыла самый простой способ защитить сбережения от инфляции
Стерлигов нарисовал маркерами «усовершенствованную» таблицу истории
Отобравшую бейсбольный мяч у мальчика болельщицу освистал весь стадион
В Волгоградской области шиномонтажника арестовали за изнасилование
Отец избил полуторагодовалого сына в больнице из-за нервов
Россиянам рассказали о ловушке при строительстве индивидуального жилья
Как правильно выбрать колбасу: пять лучших советов
Стало известно, почему РФ не остановит поставки нефти европейским странам
Политолог назвал страны Европы, которые могут сыграть с Россией в футбол
Известная блогерша узнала об измене мужа благодаря одной детали
Дальше
Самое популярное
В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.