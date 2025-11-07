Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 13:00

Песков объяснил позицию Путина по запрету вейпов

Песков заявил, что идея полного запрета вейпов должна обсуждаться экспертами

Идея полного запрета на продажу вейпов достойна внимания, но ее должно обсуждать экспертное сообщество, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По данным ТАСС, так представитель Кремля обозначил мнение главы государства Владимира Путина по этому вопросу.

Президент сказал, что эта идея заслуживает внимания. Но, конечно, она должна обсуждаться с участием экспертов, обсуждаться в нашем парламенте. Но в целом, по мнению президента, эта идея заслуживает внимания, — уточнил Песков.

Ранее Путин заявил, что правительство РФ поддерживает полный запрет на продажу вейпов в стране. Глава государства озвучил свою позицию в Самаре, когда посещал демонстрационно-просветительский центр по адаптивному спорту.

При этом в Нижнем Новгороде уже решили провести эксперимент по запрету продажи вейпов. Соответствующие поправки в федеральное законодательство поддержали депутаты местного парламента. Спикер Заксобрания Евгений Люлин отметил, если опыт будет успешным, его смогут взять на вооружение другие субъекты РФ.

