Этот рулет покорит ваших гостей: готовим слоеную вкусняху за 15 минут

Рулет из слоеного теста с кабачками и сыром — это элегантная закуска, которая выглядит сложной в приготовлении, но на деле требует минимальных усилий. Сочетание хрустящего теста, нежной начинки и расплавленного сыра создает идеальный баланс текстур и вкусов. Это блюдо станет настоящим украшением стола и произведет впечатление на самых искушенных гостей.

500 г слоеного теста раскатывают в прямоугольный пласт. Смешивают 200 г тертого сыра, 2 яйца, 50 г измельченных вяленых томатов и рубленую зелень. Равномерно распределяют начинку по тесту, сверху выкладывают тонкие ломтики кабачка. Аккуратно сворачивают рулет, защипывают края. Смазывают яйцом и выпекают при 180°C 25-30 минут до золотистой корочки. Дают немного остыть перед нарезкой на порционные кусочки.

