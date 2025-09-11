Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 12:06

Этот рулет покорит ваших гостей: готовим слоеную вкусняху за 15 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рулет из слоеного теста с кабачками и сыром — это элегантная закуска, которая выглядит сложной в приготовлении, но на деле требует минимальных усилий. Сочетание хрустящего теста, нежной начинки и расплавленного сыра создает идеальный баланс текстур и вкусов. Это блюдо станет настоящим украшением стола и произведет впечатление на самых искушенных гостей.

500 г слоеного теста раскатывают в прямоугольный пласт. Смешивают 200 г тертого сыра, 2 яйца, 50 г измельченных вяленых томатов и рубленую зелень. Равномерно распределяют начинку по тесту, сверху выкладывают тонкие ломтики кабачка. Аккуратно сворачивают рулет, защипывают края. Смазывают яйцом и выпекают при 180°C 25-30 минут до золотистой корочки. Дают немного остыть перед нарезкой на порционные кусочки.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные, и содержат всего 180 ккал на порцию.

еда
рецепты
рулеты
овощи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На границе России закроют воздушное пространство
Похолодает до +7? Прогноз погоды в Москве на выходные, рекордный сентябрь
Европейский суд запретил финансировать проект АЭС с участием России
Власти Польши приняли неожиданное решение в отношении Белоруссии
Российские БПЛА теперь летают под присмотром удаленного штаба
Убитый американский активист признавал Крым российским
Королевская семья Британии: новости, Кейт спасает семью, Маркл проигрывает
В США составили детальную картину убийства Чарли Кирка
Цыганова призвала ввести запрет для Пугачевой на слово «родина»
Путин назначил нового посла в одну африканскую страну
В России для нелегальных мигрантов наступили последствия
Принц Гарри и король Карл III провели совместное чаепитие в Вестминстере
Раскрыто число жертв сильного наводнения на Бали
В Госдуме высказались о грядущей волне сокращений в России
Ситуация в Сумской области утром 11 сентября: сотни убитых, разгром ВСУ
Названы соседи России с лучшими условиями для туристического отдыха
Неожиданно выросли зарплаты специалистов, которыми всегда запугивают детей
Россиянам рассказали, как защититься от девальвации рубля
«Ей подхожу я»: Шаляпин назвал лучшего мужчину для Волочковой
Россиянин из США объяснил, почему решил пройти тренировку и поехать на СВО
Дальше
Самое популярное
В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.