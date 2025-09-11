Это блюдо станет хитом на любом столе. Картофельные бомбочки с сыром

Хрустящие, ароматные и невероятно сытные картофельные бомбочки с сыром и колбасой — это идеальная закуска для тех, кто любит сочетание нежного картофеля, расплавленного сыра и пикантной колбасы! Это блюдо станет хитом на любом столе.

Отварите 500 г картофеля в мундире до готовности, очистите и разомните в пюре. Добавьте 1 яйцо, 2 ст.л. муки, соль и перец по вкусу. Для начинки нарежьте 150 г колбасы и 100 г сыра мелкими кубиками. Сформируйте из картофельной массы лепешки, в центр каждой выложите начинку, защипните края и сформируйте шарики. Обваляйте их в панировочных сухарях. Разогрейте растительное масло во фритюре или глубокой сковороде до 180°C. Обжаривайте бомбочки порциями по 3-4 минуты до золотистой корочки. Выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла. Подавайте горячими со сметаной или томатным соусом. Хрустящая корочка снаружи и нежная начинка внутри покорят вас с первого укуса! Эти бомбочки хороши как самостоятельная закуска или гарнир к мясу.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.