Диетолог раскрыла секрет избавления от сахарной зависимости

Человек, желающий избавиться от сахарной зависимости, может записать, сколько в неделю съедает сладкого, и начать постепенно снижать его объем, заявила диетолог Ирина Писарева. По ее словам, которые передает RT, также нужно подыскать сахару замену — яблоки, ягоды, сухофрукты, горький шоколад.

Лучший вариант — постепенное снижение. Это поможет осознать проблему. А потом можно этот объем начать снижать, переходить на сладкое через день, через два дня. И одновременно искать полезную замену: яблоки, ягоды, сухофрукты, горький шоколад, — пояснила Писарева.

Ранее основатель кондитерской фабрики Георгий Хачинян заявил, что состав настоящего шоколада, а не сладкой плитки, начинается с какао, а не с сахара. Эксперт подчеркнул, что в качественном продукте какао составляет значительную долю, обеспечивая интенсивный вкус и характерную горчинку.