26 августа 2025 в 12:59

Кондитер назвал главное правило выбора настоящего шоколада

Кондитер Хачинян: состав настоящего шоколада начинается с какао, а не с сахара

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Состав настоящего шоколада, а не сладкой плитки, начинается с какао, а не с сахара, заявил NEWS.ru основатель кондитерской фабрики Георгий Хачинян. По его словам, последний тип продукта лишь напоминает шоколад.

Настоящий шоколад начинается с какао. Именно этот ингредиент определяет глубину вкуса, богатство аромата и полезные свойства лакомства. Поэтому, при выборе шоколада, всегда обращайте внимание на состав. Если на первом месте в списке ингредиентов значится сахар, а не какао тертое или какао-масса, то перед вами, скорее всего, сладкая плитка, которая лишь отдаленно напоминает настоящий шоколад, — добавил Хачинян.

Эксперт подчеркнул, что в качественном шоколаде какао-продукты составляют значительную долю, обеспечивая интенсивный шоколадный вкус и характерную горчинку. Именно благодаря высокому содержанию какао, шоколад обладает антиоксидантными свойствами, благотворно влияющими на сердечно-сосудистую систему и общее состояние организма, напомнил собеседник.

Сладкая плитка, в свою очередь, акцентирует внимание на сладости, часто маскируя недостаточное количество какао-продуктов добавлением ароматизаторов и заменителей какао-масла. Содержание какао в шоколаде напрямую влияет на его качество и пользу. Ищите на упаковке информацию о процентном содержании какао-продуктов. Чем выше этот показатель, тем более насыщенным и полезным будет ваш шоколад, — подытожил Хачинян.

Ранее диетолог-консультант Алексей Кабанов заявил, что уменьшение содержания трансжиров в маргарине стало результатом научных разработок, улучшивших качество продукта, а растительные жиры в его составе помогают снижать холестерин и предотвращают ожирение. По его словам, современный маргарин — это полезный продукт, включенный в рекомендации по здоровому питанию во многих странах.

