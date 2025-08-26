Кондитер назвал главное правило выбора настоящего шоколада Кондитер Хачинян: состав настоящего шоколада начинается с какао, а не с сахара

Состав настоящего шоколада, а не сладкой плитки, начинается с какао, а не с сахара, заявил NEWS.ru основатель кондитерской фабрики Георгий Хачинян. По его словам, последний тип продукта лишь напоминает шоколад.

Настоящий шоколад начинается с какао. Именно этот ингредиент определяет глубину вкуса, богатство аромата и полезные свойства лакомства. Поэтому, при выборе шоколада, всегда обращайте внимание на состав. Если на первом месте в списке ингредиентов значится сахар, а не какао тертое или какао-масса, то перед вами, скорее всего, сладкая плитка, которая лишь отдаленно напоминает настоящий шоколад, — добавил Хачинян.

Эксперт подчеркнул, что в качественном шоколаде какао-продукты составляют значительную долю, обеспечивая интенсивный шоколадный вкус и характерную горчинку. Именно благодаря высокому содержанию какао, шоколад обладает антиоксидантными свойствами, благотворно влияющими на сердечно-сосудистую систему и общее состояние организма, напомнил собеседник.

Сладкая плитка, в свою очередь, акцентирует внимание на сладости, часто маскируя недостаточное количество какао-продуктов добавлением ароматизаторов и заменителей какао-масла. Содержание какао в шоколаде напрямую влияет на его качество и пользу. Ищите на упаковке информацию о процентном содержании какао-продуктов. Чем выше этот показатель, тем более насыщенным и полезным будет ваш шоколад, — подытожил Хачинян.

