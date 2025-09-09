Диетолог рассказала о неожиданной пользе лука

Употребление лука помогает снизить риск возникновения тромбов и укрепить иммунитет, заявила врач-диетолог кандидат медицинских наук Елена Соломатина. По ее словам, которые передает «Москва 24», этот овощ также нужен для хорошего усвоения железа и выработки коллагена.

Он необходим для укрепления иммунной системы и хорошего усвоения железа, а также выработки коллагена, который отвечает за красоту волос, эластичность сосудов, хрящей и сухожилий, – отметила диетолог.

Ранее диетолог Ольга Чунтонова заявила, что людям с гипертонией, сердечно-сосудистыми проблемами или воспалением желудочно-кишечного тракта стоит отказаться от хрена. По ее словам, в этих случаях его употребление лучше обсудить с врачом.

Диетолог Маргарита Королева ранее заявила, что употребление ананасов позволяет снизить тягу к сладким продуктам и регулировать аппетит. Она подчеркнула, что в этих плодах содержится бромелайн.