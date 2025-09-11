Захарова объяснила истинное значение мужественности и женственности

Современное общество должно «стряхнуть пыль» с таких понятий, как мужественность и женственность, заявила представитель МИД России Мария Захарова в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, речь должна идти не только о внешнем виде и материальном достатке, но и о моральных ценностях.

Если вы спросите о характеристиках этих понятий, то вам скажут, что мужественность — это физическая форма, достаток, возможность влиять на какие-то процессы. <...> Женственность — это красота, элегантность, способность быть привлекательной. Мы должны раскрыть и в мужественности, и в женственности истинные смыслы, стряхнуть с них пыль, — подчеркнула дипломат.

Так, по мнению Захаровой, мужество заключается в способности обеспечить семью всем необходимым, а женственность — в готовности посвящать ребенку всю свою жизнь. Представитель МИД уверена, что к беременной женщине нужно относиться как к «хрустальной вазе».

Любая женщина любой национальности, любого вероисповедания должна для каждого человека представлять особый чудотворный, сакральный, высший смысл, — резюмировала она.

Ранее Захарова заявила, что западные страны демонстрируют деградацию, когда под видом культурной политики отменяют традиционные ценности и уничтожают историческое наследие. Дипломат подчеркнула, что Россия хоть и стала объектом национализма и агрессивной риторики, однако сумела предложить альтернативный путь — сохранение традиций и развитие культурных инициатив.