11 сентября 2025 в 19:55

Политолог объяснил, почему Стармер перетасовал правительство Британии

Политолог Воробьев: Стармер сменил состав кабмина, чтобы урезать соцрасходы

Кир Стармер Кир Стармер Фото: Ray Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел масштабные перестановки в правительстве страны из-за необходимости урезать социальные расходы, сказал NEWS.ru директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев. По его словам, экономические проблемы королевства во многом связаны с вовлечением главы правительства в противостояние с Россией на Украине и огромными расходами на оборону.

Во многом именно из-за этих проблем и необходимости «затягивать пояса» Стармер и затеял в начале сентября масштабные перестановки в правительстве. Под различными предлогами он убирает министров, которые мешают ему резать расходы, — считает эксперт.

По словам Воробьева, разрушение социальной сферы не прибавит популярности погрязшему в скандалах британскому премьеру.

Ранее СМИ сообщили о масштабных перестановках в британском правительстве. МИД Великобритании возглавила Иветт Купер, ранее работавшая в Министерстве внутренних дел. Главой МВД стала Шабана Махмуд, занимавшая прежде пост министра юстиции. Экс-глава МИД Дэвид Лэмми стал заместителем премьера и руководителем Минюста. А министром труда и пенсий назначен Пэт Макфадден, сменивший на этом посту Лиз Кендалл.

