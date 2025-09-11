Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 19:36

«Кровь боевых товарищей»: российскому перебежчику предрекли смерть

«Царьград»: перебежчику Ступникову грозит смерть за предательство ВС России

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Российского военнослужащего Льва Ступникова, обвиняемого в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, может ожидать судьба, аналогичная участи перебежчика Максима Кузьминова, который умер, такое мнение высказал обозреватель «Царьграда» Олег Беликов. Он подчеркнул, что русские не прощают предательства.

Русские предательства не прощают. Особенно тем, у кого на руках кровь сотен боевых товарищей, — заключил Беликов.

В 2023 году Кузьминов расправился с экипажем и угнал вертолет Ми-8 из Курска, после чего направился на Украину. Кузьминову обещали заплатить $500 тысяч, однако он получил лишь небольшую сумму.

ГУР Украины признало, что курировало действия российского военного. Летчика начали приглашать на украинские телеканалы, а также к блогерам. Он рассчитывал укрыться в Испании, однако позже его тело нашли в городе Вильяхойоса. Кузьминова похоронили в безымянной могиле.

Ранее сообщалось, что в ходе недавнего обмена военнопленными в Россию был возвращен 21-летний житель Чебоксар. Молодой человек увлекался радикальными националистическими идеями и в 2024 году вступил в ВСУ. Однако за семь месяцев службы он так и не попал на фронт, проводя время за шахматами, компьютерными играми и заочным изучением политологии.

ВСУ
СВО
Россия
предатели
