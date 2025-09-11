Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 19:40

РПЦ извергла запрещенного священника-гуру

РПЦ лишила сана запрещенного в служении священника-гуру Евмения

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Белгородская епархия Русской православной церкви лишила сана запрещенного в служении игумена Евмения (Перистого). Решение было принято на заседании Епархиального совета под председательством митрополита Иоанна.

Запрещенный клирик Белгородской епархии игумен Евмений (Перистый) <…> в связи с нарушением 16 правила I Вселенского собора, 5 правила Трулльского собора и 1 правила Неокесарийского собора извергается из священного сана, — говорится в сообщении.

Основанием для лишения сана стали нарушения церковных канонов, касающихся отношений с женщинами. В частности, были применены правила, запрещающие священникам вступать в брак после рукоположения, вести блудную жизнь и проживать совместно с женщинами во избежание компрометации духовного сана.

Евмений, принявший монашеский постриг в Киево-Печерской лавре в 1989 году и утвержденный в сане игумена в 1998 году, был известен использованием нетрадиционных для православия практик. Он применял методы, близкие к протестантизму, включая глоссолалию (говорение на «неизвестных языках») и практику «святого смеха».

За эти действия священноначалие РПЦ ранее запретило его в служении. Согласно докладу протоиерея Андрея Ефанова, Евмений отошел от монашеской жизни, обратился к индуистским практикам, создал собственный духовный центр и проповедовал отказ от традиционного брака. Ефанов характеризовал его деятельность как аналогичную практике восточных гуру.

Ранее сообщалось, что настоятель Шаолиньского монастыря в КНР Ши Юнсинь лишился сертификата о принятии обетов, что фактически означает лишение его сана. Решение было принято на фоне подозрений в совершении хищений и многочисленных «неподобающих связях» с женщинами.

