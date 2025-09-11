Празднование Дня города в Москве
В Чехии вызвали российского посла из-за инцидента с БПЛА в Польше

Посол РФ в Чехии Александр Змеевский Посол РФ в Чехии Александр Змеевский Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский вызвал российского посла Александра Змеевского в связи с инцидентом с БПЛА в Польше, передает портал Novinky. Встреча состоялась 10 сентября после 16:30 по местному времени, посол провел переговоры с заместителем министра иностранных дел Яном Марианом и покинул здание через 15 минут. В посольстве России диалог не комментировали.

Я принял решение вызвать российского посла. Чехия полностью поддерживает Польшу, — заключил Липавский.

Ранее Польша объявила о переброске до 40 тысяч военнослужащих в приграничные районы с Белоруссией и Россией. Замминистра обороны Цезарий Томчик назвал это ответом на совместные учения Москвы и Минска, подчеркнув готовность польской армии к усилению присутствия.

До этого глава МВД Польши Марчин Кервиньский заявил о закрытии польско-белорусской границы на неопределенный срок из-за соображений безопасности. По его словам, граница будет оставаться закрытой до полной стабилизации обстановки.

Позднее Белоруссия осудила решение Польши и Латвии закрыть воздушное пространство вдоль границы, назвав его дискриминационным и абсурдным на фоне отмены США санкций против авиакомпании «Белавиа». В МИД республики заявили, что эти меры не связаны с реальными угрозами.

