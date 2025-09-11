Названа дата заседания Совбеза ООН по инциденту с БПЛА в Польше

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН, инициированное Польшей в связи с инцидентом с беспилотными летательными аппаратами, состоится в пятницу, 12 сентября, в 22:00 по московскому времени, сообщил агентству PAP постоянный представитель Польши при ООН Кшиштоф Щерский. Ожидается, что там обсудят последствия ситуации и ее влияние на региональную безопасность.

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН состоится в пятницу в 21:00 по польскому времени (22:00 мск), — сказал Щерский.

Между тем глава МВД Польши Марчин Кервиньский объявил о закрытии польско-белорусской границы на неопределенный срок по соображениям безопасности. Он подчеркнул, что решение не связано с российско-белорусскими учениями «Запад-2025» и будет действовать до стабилизации обстановки.

Начальник Генштаба и первый замминистра обороны Белоруссии Павел Муравейко ранее сообщил, что Варшава предупредила Минск о приближении с украинской стороны неопознанных дронов. По его словам, силы ПВО республики ночью уничтожили БПЛА, вторгшиеся в белорусское воздушное пространство.