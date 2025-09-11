Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 19:57

Названа дата заседания Совбеза ООН по инциденту с БПЛА в Польше

Заседание Совбеза ООН по инциденту с БПЛА в Польше пройдет 12 сентября

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН, инициированное Польшей в связи с инцидентом с беспилотными летательными аппаратами, состоится в пятницу, 12 сентября, в 22:00 по московскому времени, сообщил агентству PAP постоянный представитель Польши при ООН Кшиштоф Щерский. Ожидается, что там обсудят последствия ситуации и ее влияние на региональную безопасность.

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН состоится в пятницу в 21:00 по польскому времени (22:00 мск), — сказал Щерский.

Между тем глава МВД Польши Марчин Кервиньский объявил о закрытии польско-белорусской границы на неопределенный срок по соображениям безопасности. Он подчеркнул, что решение не связано с российско-белорусскими учениями «Запад-2025» и будет действовать до стабилизации обстановки.

Начальник Генштаба и первый замминистра обороны Белоруссии Павел Муравейко ранее сообщил, что Варшава предупредила Минск о приближении с украинской стороны неопознанных дронов. По его словам, силы ПВО республики ночью уничтожили БПЛА, вторгшиеся в белорусское воздушное пространство.

ООН
Польша
БПЛА
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты планы «коалиции желающих» по Украине
В Белгороде озвучили последствия новой атаки беспилотников ВСУ
Обнародован радиоперехват ВСУ с призывом убивать гражданских
Уничтожение редкой румынской машины в зоне СВО попало на видео
Ученые раскрыли вероятность взрыва черной дыры в ближайшем десятилетии
«Хорошо пожрал»: косолапый «ганстер» месяц воровал мед у жителя Подмосковья
Пол Уокер: жизнь и наследие голливудской звезды
Объявлена награда за убийцу Чарли Кирка
Новые льготы и выплаты могут появиться в 2026 году, что повысят точно
Супероружие России, капитуляция ВСУ: ситуация на СВО вечером 11 сентября
Беспилотники ВСУ нацелились на российский ядерный объект
Осенью оклады некоторых россиян проиндексируют на 7,6%
Легендарный чемпион СССР по лыжным гонкам погиб в пожаре
Захарова предупредила Польшу о рисках закрытия границы с Белоруссией
Захарова объяснила Польше последствия закрытия границы с Белоруссией
США пытаются довести Индию до «нефтяной» ссоры с Россией
«Революция в умах»: в ГД объяснили, как привить интерес к семье
У Джорджо Армани нашли два секретных завещания
Стало известно о движении пролежавших 13 лет биткоинов
Тюрьма, изнасилование, ссоры: как живут братья Емельяненко, кому дали УДО
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.