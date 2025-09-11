Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 20:04

Юный экстремал сгорел, катаясь на электричке в Подмосковье

В Подмосковье 18-летний юноша получил смертельный удар током на крыше электрички

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Подмосковье 18-летний юноша погиб от удара током, забравшись на крышу электрички, передает МК.RU. Трагедия произошла 10 сентября на станции Чапаевка.

По данным журналистов, молодой человек давно увлекался экстремальными развлечениями. Во время очередной попытки катания на крыше электропоезда он случайно коснулся высоковольтного оборудования. Свисавшее с крыши вагона тело заметили пассажиры. Они сообщили об этом машинисту, который вызвал полицию и врачей. Однако прибывшие медики лишь констатировали смерть юноши.

Ранее житель Брянской области стал инвалидом после удара током от высоковольтного провода, задетого удочкой. Он пытался взыскать с энергокомпании 7 млн рублей компенсации, но суд отказал в удовлетворении иска.

В Свердловской области 13-летнему подростку ампутировали руку после удара током в трансформаторной будке. Инцидент произошел в Арамиле, где мальчик с друзьями пытался укрыться от дождя. Забравшись на металлические конструкции, он коснулся высоковольтного провода и получил тяжелейший ожог. Медикам пришлось удалить ему руку по локоть.

Подмосковье
смерти
электрички
поезда
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты планы «коалиции желающих» по Украине
В Белгороде озвучили последствия новой атаки беспилотников ВСУ
Обнародован радиоперехват ВСУ с призывом убивать гражданских
Уничтожение редкой румынской машины в зоне СВО попало на видео
Ученые раскрыли вероятность взрыва черной дыры в ближайшем десятилетии
«Хорошо пожрал»: косолапый «ганстер» месяц воровал мед у жителя Подмосковья
Пол Уокер: жизнь и наследие голливудской звезды
Объявлена награда за убийцу Чарли Кирка
Новые льготы и выплаты могут появиться в 2026 году, что повысят точно
Супероружие России, капитуляция ВСУ: ситуация на СВО вечером 11 сентября
Беспилотники ВСУ нацелились на российский ядерный объект
Осенью оклады некоторых россиян проиндексируют на 7,6%
Легендарный чемпион СССР по лыжным гонкам погиб в пожаре
Захарова предупредила Польшу о рисках закрытия границы с Белоруссией
Захарова объяснила Польше последствия закрытия границы с Белоруссией
США пытаются довести Индию до «нефтяной» ссоры с Россией
«Революция в умах»: в ГД объяснили, как привить интерес к семье
У Джорджо Армани нашли два секретных завещания
Стало известно о движении пролежавших 13 лет биткоинов
Тюрьма, изнасилование, ссоры: как живут братья Емельяненко, кому дали УДО
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.