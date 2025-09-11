Юный экстремал сгорел, катаясь на электричке в Подмосковье В Подмосковье 18-летний юноша получил смертельный удар током на крыше электрички

В Подмосковье 18-летний юноша погиб от удара током, забравшись на крышу электрички, передает МК.RU. Трагедия произошла 10 сентября на станции Чапаевка.

По данным журналистов, молодой человек давно увлекался экстремальными развлечениями. Во время очередной попытки катания на крыше электропоезда он случайно коснулся высоковольтного оборудования. Свисавшее с крыши вагона тело заметили пассажиры. Они сообщили об этом машинисту, который вызвал полицию и врачей. Однако прибывшие медики лишь констатировали смерть юноши.

Ранее житель Брянской области стал инвалидом после удара током от высоковольтного провода, задетого удочкой. Он пытался взыскать с энергокомпании 7 млн рублей компенсации, но суд отказал в удовлетворении иска.

В Свердловской области 13-летнему подростку ампутировали руку после удара током в трансформаторной будке. Инцидент произошел в Арамиле, где мальчик с друзьями пытался укрыться от дождя. Забравшись на металлические конструкции, он коснулся высоковольтного провода и получил тяжелейший ожог. Медикам пришлось удалить ему руку по локоть.