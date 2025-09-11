Празднование Дня города в Москве
Маффины с яблоками и корицей на ржаной муке — аромат на всю кухню

Домашняя выпечка из ржаной муки — это не только вкусно, но и полезно. Особенно удачными получаются маффины с яблоками, которые сохраняют мягкость, сочность и приятный аромат. Такой десерт подойдет к завтраку, полднику или вечернему чаю, а благодаря ржаной муке приобретает необычную текстуру и насыщенный вкус.

Для приготовления берется 150 г ржаной муки, 100 г пшеничной муки, 2 крупных яблока, 120 г сахара, 2 яйца, 80 мл растительного масла, 100 мл кефира, 1 чайная ложка разрыхлителя и щепотка корицы для аромата. Эти пропорции позволяют получить около 10–12 пышных маффинов.

Сначала яйца взбиваются с сахаром до легкой пены, затем добавляется масло и кефир. В отдельной миске смешиваются ржаная и пшеничная мука, разрыхлитель и корица. Сухие ингредиенты соединяются с жидкой основой, после чего аккуратно вмешиваются нарезанные мелкими кубиками яблоки.

Тесто распределяется по формочкам, заполняя их примерно на две трети. Выпекать маффины следует при температуре 180 градусов около 20–25 минут, пока верх не станет золотистым и слегка пружинящим при нажатии.

Готовые маффины с яблоками из ржаной муки получаются нежными внутри и аппетитными снаружи. Они идеально сочетаются с горячим чаем, молоком или кофе. Такая выпечка из ржаной муки дольше сохраняет свежесть и не крошится, а яблоки придают естественную сладость и легкую кислинку.

Этот рецепт можно легко изменять: добавить изюм, орехи или немного меда для более насыщенного вкуса. Домашние маффины станут универсальным лакомством для всей семьи и украсят любой стол.

Ранее мы поделились рецептом лечо из болгарского перца, который готовится всего за один час.

выпечка
маффины
яблоки
еда
Анна Скворцова
А. Скворцова
