Бывшего главу партии Саакашвили задержали в Грузии по делу о взятке Экс-главу партии Саакашвили Хабеишвили задержали в Грузии за обещание взятки

В Грузии за предложение взяток силовикам задержан экс-глава партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили, сообщила Служба госбезопасности страны (СГБ). Там отметили, что политик взамен призывал их бездействовать во время митинга, который запланирован на 4 октября.

Представитель одной из политических партий Леван Хабеишвили <…> обещал сотрудникам силовой системы взятки, — говорится в сообщении.

В СГБ добавили, что правоохранители также задержали члена оппозиционной «Коалиции за перемены» Муртаза Зоделаву. В ведомстве пояснили, что тот пытался сбежать с телефоном, который передал во время задержания Хабеишвили.

Ранее генерал-майор грузинской армии в отставке Тристан Цителашвили заявил, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили готовил геноцид осетин в 2008 году и только вмешательство России их спасло. При этом, по его словам, нападение не было волей грузинского народа.

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил Саакашвили в предательстве. Он отметил, что администрация экс-президента в августе 2008 года начала военные действия и нанесла национальным интересам страны огромный ущерб.