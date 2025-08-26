Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 11:14

Грузинский генерал объяснил, что готовил Саакашвили для Южной Осетии

Генерал Цителашвили: Россия спасла осетин от планов Саакашвили устроить геноцид

Михаил Саакашвили Михаил Саакашвили Фото: Vladimir Valishvili/Russian Look/Global Look Press

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили готовил геноцид осетин в 2008 году, и только вмешательство России их спасло, заявил NEWS.ru генерал-майор грузинской армии в отставке Тристан Цителашвили, комментируя очередную годовщину вторжения в Южную Осетию. При этом, по его словам, нападение не было волей грузинского народа.

Это нападение организовал Саакашвили и горстка его прихлебателей, которые захватили власть. Саакашвили возомнил себя Наполеоном. Он просто маньяк, который хотел таким образом укрепить свою власть, а в итоге ее потерял. Я уверен, что если бы Саакашвили тогда победил, то он устроил бы самый настоящий террор в Южной Осетии, это был бы геноцид, — заявил Цителашвили.

По его словам, Россия спасла Осетию, но одновременно она спасла также и Грузию от преступного режима экс-президента.

Маньяк Саакашвили получил в нос, бежал. Он был просто жалким: вспомните, как он жевал собственный галстук. Это увидели в Грузии и поняли, какое ничтожество сидит в кресле президента. С того момента его дни как «лидера» были сочтены, — резюмировал экс-генерал.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил Саакашвили в предательстве. По его словам, администрация экс-президента в августе 2008 года начала военные действия и нанесла национальным интересам страны огромный ущерб. Грузинский премьер считает, что необходимо вспомнить все документы, подписанные тогдашним правительством, которые являются неопровержимым доказательством того, что правительство Саакашвили развязало войну.

Южная Осетия
Россия
Грузия
Михаил Саакашвили
Антон Сидорчук
А. Сидорчук
Андрей Веселов
А. Веселов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как отражается на ребенке искусственное вскармливание
Яхта стоимостью 80 млн рублей застряла под мостом
Онищенко призвал не паниковать из-за вирусов гонконгского и свиного гриппа
«Плюет в спину»: продюсер о похвалившей музыканта из рядов ВСУ Пугачевой
Стало известно, какие психические заболевания обостряются осенью
Стало известно, как государство защитит бывших владельцев номеров телефона
Адвокат объяснила поданное «за спиной» Товстик заявление на развод
Российским дипломатам могут запретить передвижение в Шенгене
Более 190 беспилотников ВСУ сбили в российских регионах за сутки
Полиция задержала мигранта после попытки похищения ребенка под Петербургом
В Минобороны раскрыли потери ВСУ за сутки
Королевская семья Британии: новости, за что поборются принцы Уильям и Гарри
Стоматолог открыл стрельбу по военным в российском регионе
Военэксперт ответил, что ждет бойцов ВСУ в котле под Северском
Сын альпинистки Наговицыной вышел с позитивным прогнозом
Россиянин рассылал фото в украинские чаты и получил срок
Офтальмолог рассказал, когда из-за контактных линз можно ослепнуть
Женщина захотела отомстить бывшему, но изуродовала чужой автомобиль
На Дальнем Востоке таможенники задержали туриста с головой крокодила
Житель Курской области рассказал, как его пытались убить бойцы ВСУ
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.