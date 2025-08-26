Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили готовил геноцид осетин в 2008 году, и только вмешательство России их спасло, заявил NEWS.ru генерал-майор грузинской армии в отставке Тристан Цителашвили, комментируя очередную годовщину вторжения в Южную Осетию. При этом, по его словам, нападение не было волей грузинского народа.

Это нападение организовал Саакашвили и горстка его прихлебателей, которые захватили власть. Саакашвили возомнил себя Наполеоном. Он просто маньяк, который хотел таким образом укрепить свою власть, а в итоге ее потерял. Я уверен, что если бы Саакашвили тогда победил, то он устроил бы самый настоящий террор в Южной Осетии, это был бы геноцид, — заявил Цителашвили.

По его словам, Россия спасла Осетию, но одновременно она спасла также и Грузию от преступного режима экс-президента.

Маньяк Саакашвили получил в нос, бежал. Он был просто жалким: вспомните, как он жевал собственный галстук. Это увидели в Грузии и поняли, какое ничтожество сидит в кресле президента. С того момента его дни как «лидера» были сочтены, — резюмировал экс-генерал.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил Саакашвили в предательстве. По его словам, администрация экс-президента в августе 2008 года начала военные действия и нанесла национальным интересам страны огромный ущерб. Грузинский премьер считает, что необходимо вспомнить все документы, подписанные тогдашним правительством, которые являются неопровержимым доказательством того, что правительство Саакашвили развязало войну.